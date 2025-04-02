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02 апреля 2025, 14:25

Стало известно, сколько бывших осужденных пополнили ряды ВСУ

02 апреля 2025, 14:25
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фото: иллюстративное
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По состоянию на начало апреля 2025 более 8 тыс. бывших осужденных пополнили ряды Вооруженных сил Украины. Многие заявления сейчас находятся на рассмотрении

Как передает RegioNews, об этом Укринформу сообщил начальник Департамента по вопросам исполнения наказаний Минюста Евгений Воробей.

По его словам, после принятия весной 2024 года закона, введенного институтом условно-досрочного освобождения осужденных для их участия в обороне страны, первые группы добровольцев из числа уволенных из учреждений исполнения наказаний попали в боевые подразделения уже летом прошлого года.

Большинство из них пополнили ряды 1-го отдельного штурмового батальона "Да Винчи"; 225-го отдельного штурмового полка; 92-й отдельной штурмовой бригады; 93-й механизированной бригады "Холодный Яр"; 95-й отдельной ДШБ; Третьей штурмовой, а также некоторых других спецподразделений Сил безопасности и обороны.

"Эта программа дает людям второй шанс - возможность не просто искупить вину, но и доказать свою преданность Украине на передовой, где каждый защитник нужен", - отметил Горобец.

Напомним, что Украина в 2025 году планирует поставить на фронт тысячи роботов.

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