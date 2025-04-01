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01 квітня 2025, 09:21

У Генштабі розповіли про нові втрати Росії

01 квітня 2025, 09:21
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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РФ протягом минулої доби, 31 березня, втратила у війні проти України ще 1540 своїх військових, а також десятки одиниць ворожої техніки

Про це передає RegioNews із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що українські захисники за останні 24 години знищили дев'ять танків, 37 бронемашин та 15 артсистем ворога.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати росіян з початку повномасштабного вторнення склали:

  • особового складу - близько 916 770 (+1540) осіб;
  • танків - 10505 (+9) од;
  • бойових броньованих машин - 21856 (+37) од;
  • артилерійських систем - 25552 (+15) од;
  • РСЗВ - 1347 (+0) од;
  • засоби ППО - 1123 од;
  • літаків - 370 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів - 335 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 31462 (+46) од;
  • крилаті ракети - 3123 (+2) од;
  • кораблі /катери - 28 (+0) од;
  • підводні човни - 1 од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 42646 (+53) од;
  • спеціальна техніка - 3787 (+0) одиниць.

Нагадаємо, Сили безпілотних систем знищили в тилу ворога рідкісну російську важку вогнеметну систему залпового вогню калібру 220-мм ТОС-А1 "Сонцепьок".

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