У Генштабі розповіли про нові втрати Росії
РФ протягом минулої доби, 31 березня, втратила у війні проти України ще 1540 своїх військових, а також десятки одиниць ворожої техніки
Про це передає RegioNews із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Зазначається, що українські захисники за останні 24 години знищили дев'ять танків, 37 бронемашин та 15 артсистем ворога.
За даними Генштабу, загальні бойові втрати росіян з початку повномасштабного вторнення склали:
- особового складу - близько 916 770 (+1540) осіб;
- танків - 10505 (+9) од;
- бойових броньованих машин - 21856 (+37) од;
- артилерійських систем - 25552 (+15) од;
- РСЗВ - 1347 (+0) од;
- засоби ППО - 1123 од;
- літаків - 370 (+0) одиниць;
- гелікоптерів - 335 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 31462 (+46) од;
- крилаті ракети - 3123 (+2) од;
- кораблі /катери - 28 (+0) од;
- підводні човни - 1 од;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 42646 (+53) од;
- спеціальна техніка - 3787 (+0) одиниць.
Нагадаємо, Сили безпілотних систем знищили в тилу ворога рідкісну російську важку вогнеметну систему залпового вогню калібру 220-мм ТОС-А1 "Сонцепьок".
Атака на Дніпро 28 березня: кількість загиблих зрослаВсі новини »
01 квітня 2025, 08:39Росіяни атакували Нікополь дронами та обстріляли з артилерії
01 квітня 2025, 08:30Росіяни вдарили понад 220 разів по Запорізькій області: є жертви
01 квітня 2025, 07:59
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
26 березня 2025
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
В Україні налічується понад три мільйони людей з інвалідністю. У зв'язку з військовими діями ця цифра продовжує зростати. Водночас людина з обмеженими фізичними можливостями має вкрай низьку підтримку...
24 березня 2025
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Збірна України знову поступилася у ключовому матчі. Причому не просто поступилася, а відверто зганьбилася. Та найгірше у цій історії, що висновків ніхто робити не стане. А це з великою долею імовірнос...
У Кривому Розі молодик підірвав гранату посеред вулиці
01 квітня 2025, 09:36Росія обстріляла Сумщину 63 рази: є поранений
01 квітня 2025, 09:33В Україну з окупації вдалось врятувати ще одного юнака
01 квітня 2025, 09:15Несподівана пауза: Росія не атакувала Україну дронами цієї ночі
01 квітня 2025, 08:57Атака на Дніпро 28 березня: кількість загиблих зросла
01 квітня 2025, 08:39Росіяни атакували Нікополь дронами та обстріляли з артилерії
01 квітня 2025, 08:30У Києві з’явиться новий наземний перехід через Хрещатик
01 квітня 2025, 08:19На Херсонщині через обстріли РФ поранено шестеро людей
01 квітня 2025, 08:12Росіяни вдарили понад 220 разів по Запорізькій області: є жертви
01 квітня 2025, 07:59
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
Всі блоги »