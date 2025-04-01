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Про це повідомляє Економічна правда, передає RegioNews.

За словами директора департаменту закупівель Міноборони Гліба Канєвського, цьогоріч Україна планує відправити на фронт 15 тисяч роботизованих комплексів. Він зазначив, що це означатиме кратне зростання їх виробництва порівняно з 2024 роком.

Зазначається, що є кілька факторів, чому Україна поки що масово не використовує роботів проти росіян. Зокрема, те, що більшість з цих моделей технологічно є поки що "сирими". Вони повинні бути відносно дешевими, але при цьому мати надійний зв’язок, хорошу прохідність, щоб не застрягати у траві, піску чи багнюці.

Також ще одна причина - українські військові поки що не навчились ефективно використовувати роботизовані системи. Бійці повинні розуміти можливості таких платформ та грамотно прокладати маршрути, однак більшість підрозділів не має достатньо часу для розроблення тактики та для того, аби розібратись у характеристиках наземних роботів.

Слід нагадати, що ще минулого року в Україні завершили польове тестування 25 унікальних технологічних розробок для військового використання. Це, зокрема, дистанційні турелі та роботи-камікадзе. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, ці розробки допоможуть нашим воїнам ефективніше нищити ворога та зберегти життя.