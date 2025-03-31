У Міносвіти та МВС розповіли, як розпізнати вербування дитини
Міністерство освіти і науки спільно з Міністерством внутрішніх справ підготувало рекомендації для батьків і освітян щодо виявлення ознак вербування дітей
Про це йдеться на сайті Міносвіти, передає RegioNews.
Зазначається, що агресор пропонує швидкий заробіток за виконання незначних на перший погляд завдань: від створення графіті та розклеювання листівок до більш серйозних злочинів, таких як підпали машин військових, трансформаторних підстанцій чи поштових відділень.
Тому у відповідь на загрозу в межах спільної програми "Безпечна школа", ініційованої Міністерством освіти та МВС, розроблено рекомендації для батьків і педагогів, щоб захистити молодь від ризику вербування.
Для батьків визначено кілька ключових ознак, які можуть свідчити про проблему:
- Фінанси та майно. З'являються дорогі речі, гаджети або гроші незрозумілого походження.
- Зміни в поведінці. Дитина стає замкнутою, проводить більше часу в соцмережах чи уникає відкритих розмов про своє онлайн-життя.
- Інтереси. Може виникнути надмірна зацікавленість військовою тематикою, політичними подіями чи критичною інфраструктурою.
- Нові зв'язки. Підозрілі знайомства, які можуть спонукати до незаконної діяльності.
- Розмови про заробіток. Наївна віра в "легкі гроші" через інтернет чи невідомих людей.
З метою профілактики батькам радять:
- Відстежувати, які ресурси дитина використовує в інтернеті, в яких месенджерах спілкується, а також цікавитися її новими знайомствами, особливо онлайн.
- Розвивати довірливі стосунки, цікавитися її захопленнями та колом спілкування, щоб швидко реагувати на можливу небезпеку.
- Роз'яснювати дитині, що швидкі гроші часто приховують ризики та можуть привести до серйозних наслідків.
- Навчати обачливості в соцмережах: не ділитися особистою інформацією, використовувати налаштування приватності й уникати контактів із незнайомцями.
- Розповідати про відповідальність за незаконні дії.
- Навчати розуміти механізми вербування та усвідомлювати їхні можливі наслідки.
Педагогам натомість рекомендують проводити заняття з медіаграмотності, критичного мислення та безпечного користування соцмережами й месенджерами. А також бути уважними до змін у поведінці учнів, появи підозрілих знайомств чи незрозумілого майна.
Нагадаємо, нещодавно, в Тернополі правоохоронці затримали 14-річну школярку, яку підозрюють у спробі організувати вибух поблизу районного відділу поліції.
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