У Міносвіти та МВС розповіли, як розпізнати вербування дитини

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Міністерство освіти і науки спільно з Міністерством внутрішніх справ підготувало рекомендації для батьків і освітян щодо виявлення ознак вербування дітей

Про це йдеться на сайті Міносвіти, передає RegioNews.

Зазначається, що агресор пропонує швидкий заробіток за виконання незначних на перший погляд завдань: від створення графіті та розклеювання листівок до більш серйозних злочинів, таких як підпали машин військових, трансформаторних підстанцій чи поштових відділень.

Тому у відповідь на загрозу в межах спільної програми "Безпечна школа", ініційованої Міністерством освіти та МВС, розроблено рекомендації для батьків і педагогів, щоб захистити молодь від ризику вербування.

Для батьків визначено кілька ключових ознак, які можуть свідчити про проблему:

Фінанси та майно. З'являються дорогі речі, гаджети або гроші незрозумілого походження.

Зміни в поведінці. Дитина стає замкнутою, проводить більше часу в соцмережах чи уникає відкритих розмов про своє онлайн-життя.

Інтереси. Може виникнути надмірна зацікавленість військовою тематикою, політичними подіями чи критичною інфраструктурою.

Нові зв'язки. Підозрілі знайомства, які можуть спонукати до незаконної діяльності.

Розмови про заробіток. Наївна віра в "легкі гроші" через інтернет чи невідомих людей.

З метою профілактики батькам радять:

Відстежувати, які ресурси дитина використовує в інтернеті, в яких месенджерах спілкується, а також цікавитися її новими знайомствами, особливо онлайн. Розвивати довірливі стосунки, цікавитися її захопленнями та колом спілкування, щоб швидко реагувати на можливу небезпеку. Роз'яснювати дитині, що швидкі гроші часто приховують ризики та можуть привести до серйозних наслідків. Навчати обачливості в соцмережах: не ділитися особистою інформацією, використовувати налаштування приватності й уникати контактів із незнайомцями. Розповідати про відповідальність за незаконні дії. Навчати розуміти механізми вербування та усвідомлювати їхні можливі наслідки.

Педагогам натомість рекомендують проводити заняття з медіаграмотності, критичного мислення та безпечного користування соцмережами й месенджерами. А також бути уважними до змін у поведінці учнів, появи підозрілих знайомств чи незрозумілого майна.

Нагадаємо, нещодавно, в Тернополі правоохоронці затримали 14-річну школярку, яку підозрюють у спробі організувати вибух поблизу районного відділу поліції.

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