Агент ФСБ планував підірвати ТЦК у Херсоні: зловмисника затримали

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Служба безпеки затримала російського агента, який планував теракт поблизу територіального центру комплектування в Херсоні

Про це повідомили в пресслужбі СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що за завданням РФ терорист мав залишити сумку із саморобним вибуховим пристроєм (СВП) на вході до військової адмінбудівлі. В цей момент російська спецслужба планувала дистанційно підірвати вибухівку разом зі своїм агентом.

Співробітники СБУ затримали фігуранта "на гарячому", коли він перебував біля місця запланованого теракту.

За даними слідства, виконавцем замовлення окупантів виявився безробітний мешканець Черкас, який потрапив у поле зору ФСБ через Телеграм-канали з пошуку "швидких" заробітків.

Після виконання ворожих "тестових завдань" на Черкащині, де він підпалив об’єкти Укрзалізниці, агента "відрядили" до Херсона для підготовки теракту. Там він отримав геолокацію схрону, з якого потім забрав готовий СВП.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (замах на вчинення терористичного акту).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, днями Служба безпеки зірвала чергову спробу росіян розхитати суспільно-політичну ситуацію у західних областях України. Затримана агентурна пара рф, яка готувала одразу два вибухи у Тернополі.

Раніше СБУ запобігла теракту у Запоріжжі, який мав відбутися поблизу місцевої військової частини 25 березня цього року – на річницю створення СБУ. Затримана молода пара: хлопець та дівчина віком 18 та 19 років.