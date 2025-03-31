14:35  31 марта
Во Львове будут судить мужчину, который до смерти избил полицейского
14:05  31 марта
В Сумской области активизировались российские диверсанты, – ГПСУ
10:48  31 марта
Повышение пенсии: кто получит больше денег с 1 апреля
UA | RU
UA | RU
31 марта 2025, 15:54

В Минобразования и МВД рассказали, как распознать вербовку ребенка

31 марта 2025, 15:54
Читайте також українською мовою
фото: Министерство образования и науки Украины
Читайте також
українською мовою

Министерство образования и науки совместно с Министерством внутренних дел подготовило рекомендации для родителей и педагогов по выявлению признаков вербовки детей

Об этом идет речь на сайте Минобразования, передает RegioNews.

Отмечается, что агрессор предлагает быстрый заработок при выполнении незначительных на первый взгляд задач: от создания граффити и расклейки листовок до более серьезных преступлений, таких как поджоги машин военных, трансформаторных подстанций или почтовых отделений.

Поэтому в ответ на угрозу в рамках совместной программы "Безопасная школа", инициированной Министерством образования и МВД, разработаны рекомендации для родителей и педагогов, чтобы защитить молодежь от риска вербовки.

Для родителей определено несколько ключевых признаков, которые могут свидетельствовать о проблеме:

  • Деньги и имущество. Появляются дорогостоящие вещи, гаджеты или деньги непонятного происхождения.
  • Изменения в поведении. Ребенок становится замкнутым, проводит больше времени в соцсетях или избегает открытых разговоров о своей онлайн-жизни.
  • Интересы. Может возникнуть чрезмерная заинтересованность военной тематикой, политическими событиями или критической инфраструктурой.
  • Новые связи. Подозрительные знакомства, которые могут побуждать к незаконной деятельности.
  • Разговоры о заработке. Наивная вера в "легкие деньги" через Интернет или неизвестных людей.

В целях профилактики родителям советуют:

  1. Отслеживать, какие ресурсы ребенок использует в интернете, в каких мессенджерах общается, а также интересоваться его новыми знакомствами, особенно онлайн.
  2. Развивать доверительные отношения, интересоваться его увлечениями и кругом общения, чтобы быстро реагировать на возможную опасность.
  3. Разъяснять ребенку, что быстрые деньги часто скрывают риски и могут привести к серьезным последствиям.
  4. Учить осмотрительности в соцсетях: не делиться личной информацией, использовать настройки приватности и избегать контактов с незнакомцами.
  5. Рассказывать об ответственности за незаконные действия.
  6. Учить понимать механизмы вербовки и осознавать их возможные последствия.

Педагогам рекомендуют проводить занятия по медиаграмотности, критическому мышлению и безопасному пользованию соцсетями и мессенджерами. А также быть внимательными к изменениям в поведении учащихся, появлению подозрительных знакомств или непонятного имущества.

Напомним, недавно в Тернополе правоохранители задержали 14-летнюю школьницу, которую подозревают в попытке организовать взрыв вблизи районного отдела полиции.

Читайте также: Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
МВД Министерство образования советы дети вербовка ФСБ РФ сотрудничество с врагом
Наводили российские удары на Донетчину: СБУ задержала двух агентов РФ
28 марта 2025, 10:53
Агент ФСБ планировал взорвать ТЦК в Херсоне: злоумышленник задержан
27 марта 2025, 12:56
Спецслужбы РФ вербуют украинцев в группах соцсетей и даже на украинских сайтах
25 марта 2025, 18:38
Все новости »
31 марта 2025
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
В последние три года, после начала полномасштабной войны, количество украинцев, прежде всего украинок, за рубежом серьезно возросло. Наши с вами соотечественники оказались в разных странах мира, в раз...
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
Пограничники показали, как уничтожают оккупантов в Донецкой области
31 марта 2025, 16:05
В Виннице вандалы ограбили могилу защитника "Азовстали"
31 марта 2025, 15:27
Обстрел Донбасса: горели админздание, склад и гаражные боксы
31 марта 2025, 15:15
Стало известно, кого из военнообязанных могут направить на оборудование фортификаций
31 марта 2025, 15:09
На Сумщине мужчины перевели мошенникам более 400 тыс. грн за несуществующие авто
31 марта 2025, 14:48
Во Львове будут судить мужчину, который до смерти избил полицейского
31 марта 2025, 14:35
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
31 марта 2025, 14:22
В Тернопольской области аферистка выдавала себя за юристку и выманила у людей почти 100 тысяч гривен
31 марта 2025, 14:06
В Сумской области активизировались российские диверсанты, – ГПСУ
31 марта 2025, 14:05
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
Все публикации »
Валерий Чалый
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Все блоги »