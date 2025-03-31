В Минобразования и МВД рассказали, как распознать вербовку ребенка

фото: Министерство образования и науки Украины

Министерство образования и науки совместно с Министерством внутренних дел подготовило рекомендации для родителей и педагогов по выявлению признаков вербовки детей

Об этом идет речь на сайте Минобразования, передает RegioNews.

Отмечается, что агрессор предлагает быстрый заработок при выполнении незначительных на первый взгляд задач: от создания граффити и расклейки листовок до более серьезных преступлений, таких как поджоги машин военных, трансформаторных подстанций или почтовых отделений.

Поэтому в ответ на угрозу в рамках совместной программы "Безопасная школа", инициированной Министерством образования и МВД, разработаны рекомендации для родителей и педагогов, чтобы защитить молодежь от риска вербовки.

Для родителей определено несколько ключевых признаков, которые могут свидетельствовать о проблеме:

Деньги и имущество. Появляются дорогостоящие вещи, гаджеты или деньги непонятного происхождения.

Изменения в поведении. Ребенок становится замкнутым, проводит больше времени в соцсетях или избегает открытых разговоров о своей онлайн-жизни.

Интересы. Может возникнуть чрезмерная заинтересованность военной тематикой, политическими событиями или критической инфраструктурой.

Новые связи. Подозрительные знакомства, которые могут побуждать к незаконной деятельности.

Разговоры о заработке. Наивная вера в "легкие деньги" через Интернет или неизвестных людей.

В целях профилактики родителям советуют:

Отслеживать, какие ресурсы ребенок использует в интернете, в каких мессенджерах общается, а также интересоваться его новыми знакомствами, особенно онлайн. Развивать доверительные отношения, интересоваться его увлечениями и кругом общения, чтобы быстро реагировать на возможную опасность. Разъяснять ребенку, что быстрые деньги часто скрывают риски и могут привести к серьезным последствиям. Учить осмотрительности в соцсетях: не делиться личной информацией, использовать настройки приватности и избегать контактов с незнакомцами. Рассказывать об ответственности за незаконные действия. Учить понимать механизмы вербовки и осознавать их возможные последствия.

Педагогам рекомендуют проводить занятия по медиаграмотности, критическому мышлению и безопасному пользованию соцсетями и мессенджерами. А также быть внимательными к изменениям в поведении учащихся, появлению подозрительных знакомств или непонятного имущества.

Напомним, недавно в Тернополе правоохранители задержали 14-летнюю школьницу, которую подозревают в попытке организовать взрыв вблизи районного отдела полиции.

Читайте также: Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине