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Служба безпеки затримала двох агентів Російської Федерації на Донеччині. Вони коригували авіаційні удари агресора по позиціях Сил оборони в прифронтових районах регіону

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними відомства, щоб отримати координати для керованих авіабомб, кожен із агентів діяв порізно.

Так, у Краматорську затримано 41-річну підприємицю, яка під виглядом виїзної торгівлі продуктами харчування шпигувала для ФСБ.

Встановлено, що зрадниця приховано спостерігала за блокпостами та опорними пунктами оборони, які проїжджала на власному авто під час комерційних поїздок по території громади.

Одночасно вона фіксувала геолокації військових об'єктів на гугл-картах для подальшого "звіту" російській спецслужбі.



Ще одним фігурантом виявився 42-річний мешканець Слов’янська, який працював на російську воєнну розвідку (більш відому як гру).

За інструкцією окупантів зрадник намагався виявити штаби та запасні командні пункти Сил оборони. Для цього обходив місцевість громади, де шпигував за місцями найбільшого зосередження українських військ.

Зібрані координати фігурант направляв до російського гру через анонімний чат в "Однокласниках".

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони та комп'ютерну техніку із доказами підривної діяльності в інтересах кремля.

Слідчі СБУ повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала російського агента, який планував теракт поблизу територіального центру комплектування в Херсоні.

Днями Служба безпеки зірвала чергову спробу росіян розхитати суспільно-політичну ситуацію у західних областях України. Затримана агентурна пара рф, яка готувала одразу два вибухи у Тернополі.