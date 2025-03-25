Спецслужби РФ вербують українців у групах соцмереж та навіть на українських сайтах

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Правоохоронці спочатку знаходили інформацію про можливе вербування в Telegram-каналах, де пропонують наркотики та де присутні наркозалежні люди, але згодом такі пропозиції почали з’являтися і в інших ресурсах

Як передає RegioNews, про це розповів заступник голови Нацполіції — начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов в інтерв’ю "Цензор.НЕТ".

"Шукали через них. Але, коли починали розмотувати певну ситуацію, з’ясовувати, де первинно було оголошення, вони розповідали, що воно було на місцевому форумі, де люди шукають роботу", - каже він.

Зі слів Нєбитова, російські спецслужби "дійшли вже до такого рівня, що можуть і на українських сайтах давати пропозиції для вербування громадян".

Серед завербованих виконавців правоохоронці не фіксують проросійських або українофобських настроїв. Зазвичай, люди роблять це за грошову винагороду, яку їм обіцяють. Нерідко куратори вдаються до шантажу та погроз.

Нагадаємо, у Харкові затримали ворожого агента, який готував вибуховий пристрій для теракту.