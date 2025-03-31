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31 березня 2025, 10:27

В Україні активізувалися шахраї, які підмінюють QR-коди у громадських місцях: як захистити себе

31 березня 2025, 10:27
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Шахраї замінюють QR-коди для оплати, щоб перенаправити на фальшиві сайти та вкрасти банківські дані

Про це інформує RegioNews із посиланням на Урядовий портал.

Зазначається, що зловмисники використовують фальшиві сайти, замасковані під офіційні сторінки.

Найчастіше коди розміщують в транспорті, на парковках і в закладах харчування.

Визначити підроблений сайт буває дуже складно, тому головне правило — перед введенням особистих даних перевіряйте адресу вебсторінки.

Ось кілька простих порад:

  • Скануйте QR-коди тільки з надійних джерел, уникайте випадкових наклейок і рекламних листівок.

  • Перед скануванням огляньте наклейку — якщо видно додатковий шар, нерівні краї або дивний шрифт, це може бути підробка.

  • Використовуйте попередній перегляд посилання — смартфони зазвичай показують URL перед переходом.

  • Завжди перевіряйте вебадресу після відкриття сайту. Навіть якщо сторінка виглядає справжньою, відмінності в домені можуть вказувати на шахрайство.

  • Переконайтеся, що сайт використовує захищене з’єднання (https://). Якщо сертифіката безпеки немає, не вводьте жодних даних.

Якщо ви стали жертвою шахрайства, потрібно звернутися до банку для блокування картки.

Окрім того, можна подати електронне звернення до кіберполіції.

Нагадаємо, раніше в поліції попереджали про новий метод афери. У мережі шахраї пропонують "швидкий заробіток". Спочатку за прості завдання дійсно можуть платити (до 100 гривень), а потім людей вмовляють на "депозит".

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