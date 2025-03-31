В Украине активизировались мошенники, подменяющие QR-коды в общественных местах: как защитить себя

иллюстративное фото: из открытых источников

Мошенники заменяют QR-коды для оплаты, чтобы перенаправить на фальшивые сайты и украсть банковские данные

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Правительственный портал.

Отмечается, что злоумышленники используют фальшивые сайты, замаскированные под официальные страницы.

Чаще коды размещают в транспорте, на парковках и в заведениях питания.

Определить поддельный сайт бывает очень сложно, поэтому главное правило – перед вводом личных данных проверяйте адрес вебстраницы.

Вот несколько простых советов:

Сканируйте QR-коды только из надежных источников, избегайте случайных наклеек и рекламных открыток.

Перед сканированием осмотрите наклейку – если видны дополнительный слой, неровные края или странный шрифт, это может быть подделка.

Используйте предварительный просмотр ссылки – смартфоны обычно показывают URL перед переходом.

Всегда проверяйте веб-адрес после открытия сайта. Даже если страница выглядит подлинной, отличия в домене могут указывать на мошенничество.

Убедитесь, что сайт использует защищенное соединение (https://). Если сертификат безопасности отсутствует, не вводите никаких данных.

Если вы стали жертвой мошенничества, нужно обратиться в банк для блокировки карты.

Кроме того, можно подать электронное обращение в киберполицию.

Напомним, ранее в полиции предупреждали о новом методе аферы . В сети мошенники предлагают "быстрый заработок". Сначала за простые задания действительно могут платить (до 100 гривен), а потом людей уговаривают на "депозит".