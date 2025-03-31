В Украине активизировались мошенники, подменяющие QR-коды в общественных местах: как защитить себя
Мошенники заменяют QR-коды для оплаты, чтобы перенаправить на фальшивые сайты и украсть банковские данные
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Правительственный портал.
Отмечается, что злоумышленники используют фальшивые сайты, замаскированные под официальные страницы.
Чаще коды размещают в транспорте, на парковках и в заведениях питания.
Определить поддельный сайт бывает очень сложно, поэтому главное правило – перед вводом личных данных проверяйте адрес вебстраницы.
Вот несколько простых советов:
- Сканируйте QR-коды только из надежных источников, избегайте случайных наклеек и рекламных открыток.
- Перед сканированием осмотрите наклейку – если видны дополнительный слой, неровные края или странный шрифт, это может быть подделка.
- Используйте предварительный просмотр ссылки – смартфоны обычно показывают URL перед переходом.
- Всегда проверяйте веб-адрес после открытия сайта. Даже если страница выглядит подлинной, отличия в домене могут указывать на мошенничество.
- Убедитесь, что сайт использует защищенное соединение (https://). Если сертификат безопасности отсутствует, не вводите никаких данных.
Если вы стали жертвой мошенничества, нужно обратиться в банк для блокировки карты.
Кроме того, можно подать электронное обращение в киберполицию.
Напомним, ранее в полиции предупреждали о новом методе аферы . В сети мошенники предлагают "быстрый заработок". Сначала за простые задания действительно могут платить (до 100 гривен), а потом людей уговаривают на "депозит".