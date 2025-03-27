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У Поліції попередили про нову схему зловмисників. Шахраї знаходять людей, які шукають швидкий заробіток

Про це повідомили в Нацполіції, передає RegioNews.

Правоохоронці попередили українців про нову популярну схему аферистів. Шахраї у соцмережах знаходять користувачів та пропонують їм швидкий заробіток.

Громадяни отримують повідомлення з пропозицією підробітку, який полягає у виконанні простих завдань: поставити лайк, залишити коментар, переглянути відео чи відкрити сторінку. Для більшої переконливості вони можуть використовувати назви відомих ресурсів, таких як Instagram, TikTok, YouTube, Prom, Rozetka та інших.

Спочатку це можуть бути маленькі завдання та навіть винагороди - до 100 гривень. Таким чином аферисти завойовують довіру. Згодом користувачів вмовляють на те, щоб зробити "депозит": таким чином з людей виманюють вже великі суми. Правоохоронці закликають не перераховувати гроші незнайомим людям.

"Пам'ятайте, що для отримання реальної роботи не потрібно робити жодних попередніх внесків.

Якщо ж ви стали жертвою шахрайства, не гайте часу, телефонуйте на спецлінію 102", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, раніше 83-річна жителька Калуша стала жертвою аферистів. До неї зателефонував незнайомець та представся поліцейським. Співрозмовник повідомив, що її донька вчинила ДТП, у результаті якого травмовано дитину. Щоби не притягувати її до відповідальності, необхідно перерахувати за це кошти.