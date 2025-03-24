Продавав неіснуючий товар в інтернеті: поліція викрила жителя Харкова, який ошукав людей на 1,2 млн грн

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Харківській області.

Правоохоронці встановили, що на сторінці інтернет-магазину зловмисник розміщував оголошення про продаж товарів та контактував з покупцями через месенджер-телеграм. Отримавши замовлення, він пропонував покупцю перерахувати гроші на банківську картку у вигляді повної плати або передоплати за товар. Після отримання грошей на рахунок, товар покупцю не відправлявся.

За час шахрайської діяльності зловмисник встиг "реалізувати" неіснуючі спортивні речі, техніку, мобільні телефони, квадрокоптери, зарядні станції, акумуляторні батареї.

За даними фактами були відкриті кримінальні провадження за ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Наразі перевіряється причетність підозрюваного до скоєння інших аналогічних злочинів.

Нагадаємо, на Харківщині російський дрон поранив чоловіка та вагітну жінку.