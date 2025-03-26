Посилка від "іноземця": на Житомирщині жінка віддала шахраям 70 тис. грн
Жителька Звягельщини, сподіваючись отримати цінну посилку від "іноземця", втратила 70 тисяч гривень. Коли вона зрозуміла, що її ошукали, то звернулась до правоохоронців
Про це повідомили в поліції Житомирської області, передає RegioNews.
39-річна жінка розповіла, що кілька тижнів тому познайомилася у соціальній мережі з чоловіком, який представився американським військовослужбовцем. За його словами, він перебував на лікуванні в Сирії після отриманого поранення.
Згодом чоловік запитав у жінки її поштову адресу, мовляв, хоче надіслати свої цінні речі та нагороди в Україну.
Вже за кілька днів жінка отримала повідомлення від незнайомця щодо прибуття посилки на кордон. Однак для її отримання необхідно було сплатити деякі збори. Тож жінка переказала 40 тисяч гривень. Того ж дня "кур'єр" знову надіслав повідомлення про потребу оплати ще 30 тисяч гривень на банківський рахунок. Отримувачка виконала й цю вимогу.
Лише згодом, та коли "іноземець" і "кур'єр" перестали виходити на зв'язок, жінка зрозуміла, що повірила шахраям.
Нині за вказаним фактом поліцейські Звягельського райвідділу проводять досудове розслідування.
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