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26 березня 2025, 15:42

Посилка від "іноземця": на Житомирщині жінка віддала шахраям 70 тис. грн

26 березня 2025, 15:42
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фото: Національна поліція
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Жителька Звягельщини, сподіваючись отримати цінну посилку від "іноземця", втратила 70 тисяч гривень. Коли вона зрозуміла, що її ошукали, то звернулась до правоохоронців

Про це повідомили в поліції Житомирської області, передає RegioNews.

39-річна жінка розповіла, що кілька тижнів тому познайомилася у соціальній мережі з чоловіком, який представився американським військовослужбовцем. За його словами, він перебував на лікуванні в Сирії після отриманого поранення.

Згодом чоловік запитав у жінки її поштову адресу, мовляв, хоче надіслати свої цінні речі та нагороди в Україну.

Вже за кілька днів жінка отримала повідомлення від незнайомця щодо прибуття посилки на кордон. Однак для її отримання необхідно було сплатити деякі збори. Тож жінка переказала 40 тисяч гривень. Того ж дня "кур'єр" знову надіслав повідомлення про потребу оплати ще 30 тисяч гривень на банківський рахунок. Отримувачка виконала й цю вимогу.

Лише згодом, та коли "іноземець" і "кур'єр" перестали виходити на зв'язок, жінка зрозуміла, що повірила шахраям.

Нині за вказаним фактом поліцейські Звягельського райвідділу проводять досудове розслідування.

Нагадаємо, в Чернівцях ліквідували масштабну шахрайську схему виманювання грошей.

Поліція викрила 40-річного киянина, який займався онлайн-шахрайством. Виявилось, що це арештант одного зі столичних СІЗО.

Раніше ми розповідали, як не стати жертвами аферистів онлайн.

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гроші шахраї Житомирська область кур'єр шахрайство американський військовослужбовець
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