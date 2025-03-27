Через технічні роботи українці не зможуть отримати відстрочку чи оновити документ у Резерв+

фото: Міністерство оборони України

У четвер, 27 березня, з 22:00 до 00:00 плануються технічні роботи в реєстрі "Оберіг". Сервіс буде недоступним у вказаний час

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає RegioNews.

Через технічні роботи електронний військовий документ та послуги, пов'язані з реєстром, будуть недоступні.

"Під час робіт не вийде отримати відстрочку чи оновити документ у застосунку Резерв+. Радимо завантажити PDF-версію військового документа на випадок можливих перевірок", — йдеться в повідомленні.

Після завершення технічних робіт сервіс працюватиме в штатному режимі.

Нагадаємо, у застосунку Резерв+ стали доступні відстрочки для людей з інвалідністю, дані про яких є в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери.