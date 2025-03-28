"Ограниченно пригодных" объявят в розыск и оштрафуют, если они не пройдут повторную ВВК

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Стало известно, что грозит «ограниченно пригодным», если они не пройдут повторную ВВК до 6 июня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспільне.

По словам начальника учета и бронирования Житомирского областного ТЦК и СП Виктора Полторакина, для повторного прохождения военно-врачебной комиссии военнообязанным, признанным ограниченно пригодными к военной службе, требуется электронное направление.

Если военнообязанный зарегистрирован в "Резерве+", он может там сформировать запрос на получение направления. В этот же день начальник соответствующего ТЦК и СП подписывает это направление электронным ключом, и с этим направлением можно проходить ВВК", - сказал Виктор Полторакин.

Если военнообязанный, признанный ограниченно годным, не пройдет повторную ВЛК до 6 июня 2025 года, то он будет объявлен в розыск из-за нарушения правил военного учета.

Нарушителям грозит ответственность в виде штрафа от 17 тысяч гривен.

Напомним, в Украине военнообязанные мужчины могут лишиться отсрочки от мобилизации.