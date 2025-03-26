У Київському ТЦК прокоментували інформацію про побиття мобілізованого

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У Київському міському територіальному центрі комплектування спростували інформацію, яка поширюється у соцмережах, про начебто побиття мобілізованого чоловіка

Як передає RegioNews, про це йдеться на сторінці Київського ТЦК та СП у Фейсбуці.

"В мережі поширюється відео та інформація начебто на збірному пункті міста Києва побили мобілізованого громадянина. Для запобігання розповсюдженню викривленої та недостовірної інформації повідомляємо, що у похмільному стані після вживання напередодні алкоголю у даного громадянина стався напад епілепсії, внаслідок якого він впав та отримав травму голови", - повідомили у відомстві.

Як зазначається, це зафіксовано на записах камер спостереження і підтверджується свідченнями очевидців з числа мобілізованих громадян.

Чоловіка госпіталізували до однієї з лікарень Києва із епілепсією. Загрози його життю і здоров’ю немає, зауважили в ТЦК.

Нагадаємо, в Києві двоє чоловіків жорстоко побили військового через борг свого знайомого.