Военнообязанные могут потерять отсрочку от мобилизации: подробности

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31 марта является последним днем действия «старого» бронирования. Все предприятия, получившие критичность по новым критериям, могут провести процедуру перебронирования, не дожидаясь окончания этого срока.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Подать списки на бронирование работодатель может онлайн на портале "Действие".

Стандартный срок бронирования в "Действии" – 72 часа для перевода забронированных работников на специальный военный учет. 18 января ввели "быстрое бронирование" для критических предприятий, то есть без учета этих сроков. Сначала оно действовало до 1 марта, а затем его продлили до 1 апреля. То есть с начала следующего месяца при бронировании будет действовать стандартный срок – 72 часа, в течение которого работники в случае перебронирования без отсрочки.

Поскольку до конца марта действует бронь, предоставленная по старым правилам, сначала ее нужно аннулировать. До 5 марта аннулировать отсрочки можно было раз в месяц, но с этой даты – каждые 5 дней. То есть, каждые пять дней критически важное предприятие может перебронировать работников.

Напомним, в ТЦК и военных учебных центрах будут работать юристы, психологи и волонтеры, чтобы поддерживать мобилизованных.