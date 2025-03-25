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25 березня 2025, 13:05

У КМІС розповіли, як українці сприймають ідею 30-денного перемир'я

25 березня 2025, 13:05
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фото: Getty images
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Абсолютна більшість українців позитивно ставляться до ідеї можливого 30-денного перемир’я в російсько-українській війні

Про інформує RegioNews із посиланням на дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Так, 77% українців мають позитивне трактування цієї пропозиції. Найчастіше респонденти говорили, що це – спосіб показати, що Росія не хоче миру або що Росія порушує домовленостей.

17% українців поставилися негативно до такої ідеї:

  • 8% опитаних вважають, що це ослабить Україну,
  • 7% респондентів назвали це кроком відчаю української влади через складну ситуацію на фронті,
  • 2% стверджують, що це крок до капітуляції України.

Також українців запитали, як вони ставляться до вимог глави РФ Володимира Путіна для встановлення тимчасового перемир'я. 79% респондентів вважають такі умови абсолютно неприйнятними, а 14% стверджують, що їх можна прийняти, однак визнають, що це складне рішення.

Ще 2% українців заявили, що погодяться на умови Росії, а решта 4% опитаних не змогли відповісти.

Нагадаємо, раніше Україна погодилась на припинення вогню під час зустрічі з США у Саудівській Аравії.

Водночас російський диктатор Путін заявив, що він згоден, але ще має обговорити нюанси з Дональдом Трампом. При цьому очільник Кремля казав, що нібито лише Україні вигідне припинення вогню, бо "армія РФ всюди наступає".

Пізніше цю заяву диктатора прокоментував президент США Дональд Трамп. Він заявив, що згоден поговорити з Путіним, щоб добитися припинення вогню в Україні.

18 березня відбулась телефонна розмова Трампа з Путіним. Відомо, що Кремль знову відкинув 30-денне перемир'я і висунув ультиматуми Україні.

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