Удар по Сумах: у місті тривають аварійні роботи

фото: ДСНС Сумщини

Зранку 25 березня у Сумах тривають аварійно-відновлювальні роботи на місці ворожого ракетного удару. Залучено спеціальну техніку для розвантаження будівельних матеріалів

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що в пошкоджених багатоповерхових житлових будинках, рятувальники проводять демонтаж аварійних конструкцій.

Окрім того, на місці події працюють кінологи.

Також проводяться роботи по тимчасовому відновленню пошкоджених вибуховою хвилею покрівель та вікон.

Нагадаємо, 24 березня росіяни завдали ракетного удару по центру Сум.

Правоохоронці повідомляли, що вибухова хвиля спричинила значні руйнування будинків, вибила вікна та двері у багатоповерхівках. Зокрема, спалахнули пожежі, зазнали руйнувань будівлі (серед них - школа).

У житлових будинках та навчальних закладах, інших приміщеннях пошкоджено понад 2 тисячі вікон.

За словами, президента Володимира Зеленського, відомо про майже 90 постраждалих людей, серед яких 17 дітей.