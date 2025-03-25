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25 березня 2025, 09:33

На Херсонщині росіяни вбили одну людину та шістьох поранили

25 березня 2025, 09:33
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фото: з відкритих джерел
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У Херсонській області 24 березня через російську агресію загинула одна людина, а шестеро отримали поранення

Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За його словами, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 26 населених пунктів.

Також ворог скерував ракетний удар балістикою по Херсонському району.

Російські військові били по критичній інфраструктурі та житлових квартала. Зокрема пошкодили 4 приватні будинки.

Окрім того, окупанти понівечили гаражі та приватний автомобіль.

Нагадаємо, сьогодні зранку російські загарбники вдарили по Дніпровському району Херсона безпілотником, поранено 19-річного хлопця.

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