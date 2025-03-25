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25 марта 2025, 13:05

В КМИС рассказали, как украинцы воспринимают идею 30-дневного перемирия

25 марта 2025, 13:05
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фото: Getty images
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Абсолютное большинство украинцев положительно относятся к идее возможного 30-дневного перемирия в российско-украинской войне

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные опроса Киевского международного института социологии.

Так, 77% украинцев имеют положительную трактовку этого предложения. Чаще всего респонденты говорили, что это способ показать, что Россия не хочет мира или что Россия нарушает договоренности.

17% украинцев отнеслись негативно к такой идее:

  • 8% опрошенных считают, что это ослабит Украину,
  • 7% респондентов назвали это шагом отчаяния украинской власти из-за сложной ситуации на фронте,
  • 2% утверждают, что это шаг к капитуляции Украины.

Также украинцев спросили, как они предъявляются к требованиям главы РФ Владимира Путина для установления временного перемирия. 79% респондентов считают такие условия абсолютно неприемлемыми, а 14% утверждают, что их можно принять, однако признают это сложное решение.

Еще 2% украинцев заявили, что согласятся на условия России, а остальные 4% опрошенных затруднились ответить.

Напомним, ранее Украина согласилась на прекращение огня во время встречи с США в Саудовской Аравии.

В то же время, российский диктатор Путин заявил , что он согласен, но еще должен обсудить нюансы с Дональдом Трампом. При этом глава Кремля говорил, что якобы только Украине выгодно прекращение огня, потому что "армия РФ повсюду наступает".

Позже это заявление диктатора прокомментировал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что согласен поговорить с Путиным , чтобы добиться прекращения огня в Украине.

18 марта состоялся телефонный разговор Трампа с Путиным. Известно, что Кремль снова отверг 30-дневное перемирие и выдвинул ультиматумы Украине.

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