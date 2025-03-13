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Президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо слів Путіна про перемир'я в Україні. За словами американського лідера, він готовий особисто поговорити з диктатором

Про це повідомляє Sky News, передає RegioNews.

Президент США Дональд Трамп назвав заяву Путіна "багатообіцяючою, але не повною". За словами американського лідера, він готовий поговорити з російським диктатором Путіним, щоб досягти припинення вогню в Україні.

Також Дональд Трамп заявив, що його посланник Стів Віткофф веде серйозні переговори в РФ. Очікується, що скоро він зустрінеться особисто з диктатором Путіним.

"Сподіваюся, Росія вчинить правильно", - заявив Трамп.

Нагадаємо, що на перемир'я погодилась Україна під час переговорів із США в Саудівській Аравії. У своїй заяві диктатор Путін заявив, що РФ згодна з пропозиціями, але "які призводять до довгострокового миру та усуватимуть причини кризи". Він також заявив, що нібито перемир'я вигідно лише для України, бо "армія РФ всюди наступає".