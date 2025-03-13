11:29  13 березня
Мер Венеції нагородив українського військового, який врятував пораненого туриста
11:23  13 березня
У "Резерв+" вже згенерували понад 30 тисяч електронних направлень на ВЛК
11:06  13 березня
Готувала подвійний теракт у Миколаєві: СБУ затримала агентку ФСБ
UA | RU
UA | RU
13 березня 2025, 21:07

Багатообіцяюче, але недостатньо: Трамп прокоментував заяву Путіна про припинення вогню в Україні

13 березня 2025, 21:07
Читайте также на русском языке
Фото: YouTube
Читайте также
на русском языке

Президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо слів Путіна про перемир'я в Україні. За словами американського лідера, він готовий особисто поговорити з диктатором

Про це повідомляє Sky News, передає RegioNews.

Президент США Дональд Трамп назвав заяву Путіна "багатообіцяючою, але не повною". За словами американського лідера, він готовий поговорити з російським диктатором Путіним, щоб досягти припинення вогню в Україні.

Також Дональд Трамп заявив, що його посланник Стів Віткофф веде серйозні переговори в РФ. Очікується, що скоро він зустрінеться особисто з диктатором Путіним.

"Сподіваюся, Росія вчинить правильно", - заявив Трамп.

Нагадаємо, що на перемир'я погодилась Україна під час переговорів із США в Саудівській Аравії. У своїй заяві диктатор Путін заявив, що РФ згодна з пропозиціями, але "які призводять до довгострокового миру та усуватимуть причини кризи". Він також заявив, що нібито перемир'я вигідно лише для України, бо "армія РФ всюди наступає".

Дональд Трамп Володимир Путін Україна РФ
"Ми можемо домогтися припинення вогню": Трамп став погрожувати Росії
12 березня 2025, 22:50
"Це найголовніша червона лінія": Зеленський прокоментував переговори з США
12 березня 2025, 18:29
Всі новини »
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
Стало відомо, про які "червоні лінії" Україна заявила США під час переговорів у Саудівській Аравії
13 березня 2025, 22:10
Швеція передасть Україні 18 САУ Archer і контрбатарейні радари Arthur
13 березня 2025, 21:55
Путін боїться сказати Трампу, що хоче вбивати українців: Зеленський жорстко прокоментував заяву диктатора РФ
13 березня 2025, 21:25
Окупанти бʼють по прифронтових населених пунктах на Запоріжжі: працює ППО
13 березня 2025, 21:20
Росіяни атакують Харків "шахедами": уламки БпЛА впали на будинки, виникли пожежі
13 березня 2025, 21:01
"Зважене рішення": ведучий Дмитро Комаров прокоментував розлучення з "Місс Україна" Олександрою Кучеренко
13 березня 2025, 20:55
Полонені учасники руху опору можуть отримати статус УБД: деталі
13 березня 2025, 20:45
Вивезення за кордон військових, які пішли в СЗЧ: на Вінниччині правоохоронцям оголосили підозру
13 березня 2025, 20:10
На Закарпатті накрили масштабну нарколабораторію: щомісяця заробляли мільйони
13 березня 2025, 19:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Всі блоги »