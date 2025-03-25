Нічна атака на Україну: Росія запустила балістичну ракету й 139 дронів
У ніч проти 25 березня Росія атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-М та 139 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 09.00 підтверджено збиття 78 ударних БПЛА типу Шахед (безпілотників інших типів) на півдні, півночі та в центрі країни.
Ще 34 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Кіровоградщина, Київщина, Черкащина та Одещина.
Нагадаємо, на Полтавщині внаслідок нічної атаки пошкоджено підприємство, поранені працівники.
Окрім того, вранці 25 березня росіяни атакували Запоріжжя: у місті пролунали вибухи.