Фейкова інвалідність: не звільнено жодного з 74 прокурорів

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Офіс Генерального прокурора не звільнив жодного із 74 працівників, у яких виявили і скасували фейкову інвалідність

Про це повідомив Центр протидії корупції, передає RegioNews.

У листопаді минулого року виник скандал через підозрілу наявність великої кількості інвалідностей в прокурорів. Президент Володимир Зеленський наказав ОГП та правоохоронним органам розібратися у цій ситуації.

За цей час МОЗ скасувало рішення щодо надання інвалідності 74 прокурорам: 13 – у Хмельницькій області, 61 – в інших областях.

Однак із жовтня минулого року ДБР повідомило про підозру лише двом із 74 прокурорів з фейковими інвалідностями – керівнику Хмельницької окружної прокуратури та керівнику Уманської окружної прокуратури Черкаської області. Тільки ці двоє отримали пенсії за фейкові інвалідності на 1,5 млн гривень.

Крім того, жодного з прокурорів не було звільнено через те, що в Офіс генпрокурора не бачать підстав подати скаргу до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

Нагадаємо, в кінці лютого Міжвідомча робоча група з перевірки обґрунтованості рішень МСЕК опрацювала 1359 із 2636 справ щодо посадовців. Скасовано 281 рішення.

За даними ДБР, фейкова інвалідність одного держслужбовця коштувала державі 100-200 тис. грн на рік.