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21 березня 2025, 15:03

Полковника ЗСУ судитимуть за "бойові" виплати дружині

21 березня 2025, 15:03
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фото: ДБР
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На основі матеріалів Державного бюро розслідувань до суду скеровано справу щодо полковника медичної служби, якого звинувачують у незаконній виплаті майже мільйона гривень бойових коштів своїй дружині

Про це повідомили в пресслужбі ДБР, передає RegioNews.

Зазначається, що полковник медслужби одного з підрозділів ЗСУ домовився з командиром медичної роти про працевлаштування своєї дружини.

З липня 2023 року вона формально обіймала посаду медичної сестри відділення реабілітації та відновлювального лікування.

Насправді жінка жодного разу не з'явилася у військовій частині, але за фіктивними документами щомісяця отримувала грошове забезпечення та додаткову винагороду за нібито участь у бойових діях.

За вісім місяців вона незаконно отримала майже 1 млн грн.

Полковник, його дружина та командир медичної роти обвинувачуються у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану, вчиненому організованою групою в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Крім того, командир медичної роти обвинувачується у складанні завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 1 ст. 366 КК України).

Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Під час обшуку у помешканні полковника медслужби правоохоронці виявили автомат та майже 500 набоїв. З’ясувалося, що зброя належала загиблому військовослужбовцю і значилася як втрачена в бою.

За цим фактом полковника також обвинувачують у викраденні зброї військовослужбовцем в умовах воєнного стану та незаконному зберіганні боєприпасів (ч. 4 ст. 410, ч. 1 ст. 263 КК України).

Нагадаємо, на Тернопільщині комвзвод нарахував підлеглому 1 млн грн "бойових" за ремонт будинку своєї доньки.

На Запоріжжі екскомбриг однієї з бригад тероборони організував "бойові" виплати своїй дружині. Жінка перебувала поруч із чоловіком і займалася конярством на фермі, а згодом пішла в СЗЧ.

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ДБР суд бойові виплати Дружина гроші службове становище
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