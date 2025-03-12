На Київщині командир в/ч безпідставно оформив бойові виплати на 7 млн гривень
Правоохоронці оголосили підозру командиру однієї з військових частин Київської області, який допустив безпідставне нарахування підлеглим майже 7 мільйонів гривень бойових доплат
Про це повідомляє Держбюро розслідувань, інформує RegioNews.
З лютого по жовтень 2023 року посадовець недбало виконував свої обов’язки та не перевіряв підстави для нарахування бойових виплат. У результаті він оформив багатомільйонні виплати підлеглим, які не брали безпосередньої участі в бойових діях і не виконували спеціальних чи бойових завдань.
Через такі дії державі було завдано збитків на понад 7,1 мільйона гривень.
Посадовцю військової частини загрожує до 8 років увʼязнення.
Вживаються дії для відшкодування завданих державі збитків.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Вінниччині військовому оголосили підозру через нестачу пального на 1 млн грн.