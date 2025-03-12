фото: ДБР

Правоохоронці оголосили підозру командиру однієї з військових частин Київської області, який допустив безпідставне нарахування підлеглим майже 7 мільйонів гривень бойових доплат

Про це повідомляє Держбюро розслідувань, інформує RegioNews.

З лютого по жовтень 2023 року посадовець недбало виконував свої обов’язки та не перевіряв підстави для нарахування бойових виплат. У результаті він оформив багатомільйонні виплати підлеглим, які не брали безпосередньої участі в бойових діях і не виконували спеціальних чи бойових завдань.

Через такі дії державі було завдано збитків на понад 7,1 мільйона гривень.

Посадовцю військової частини загрожує до 8 років увʼязнення.

Вживаються дії для відшкодування завданих державі збитків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Вінниччині військовому оголосили підозру через нестачу пального на 1 млн грн.