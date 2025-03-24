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24 марта 2025, 14:04

Фейковая инвалидность: не уволен ни один из 74 прокуроров

24 марта 2025, 14:04
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фото: из открытых источников
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Офис Генерального прокурора не уволил ни одного из 74 работников, у которых обнаружили и отменили фейковую инвалидность

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции, передает RegioNews.

В ноябре прошлого года возник скандал из-за подозрительного наличия большого количества инвалидностей у прокуроров. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ОГП и правоохранительным органам разобраться в данной ситуации.

За это время Минздрав отменил решение о предоставлении инвалидности 74 прокурорам: 13 – в Хмельницкой области, 61 – в других областях.

Однако с октября прошлого года ДБР сообщило о подозрении только двум из 74 прокуроров с фейковыми инвалидностями – руководителю Хмельницкой окружной прокуратуры и руководителю Уманской окружной прокуратуры Черкасской области. Только эти двое получили пенсии за фейковые инвалидности на 1,5 млн гривен.

Кроме того, ни один из прокуроров не был уволен из-за того, что в Офис генпрокурора не видят оснований подать жалобу в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров.

Напомним, в конце февраля Межведомственная рабочая группа по проверке обоснованности решений МСЭК проработала 1359 из 2636 дел в отношении должностных лиц. Отменено 281 решение.

По данным ДБР, фейковая инвалидность одного госслужащего стоила государству 100-200 тыс. грн в год.

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