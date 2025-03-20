Міноборони витратило понад 51 млрд грн на зброю, яку не отримали ЗСУ, — ЦПК

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Міністерство оборони України повідомило про 51,4 млрд грн, які воно сплатило постачальникам за зброю, яку не отримало у визначені контрактом строки. Йдеться про "протерміновану дебіторську заборгованість". Очільник відомства Рустем Умєров не знає, за яку частину цих грошей тепер судиться Міноборони

Про це повідомив голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

За його словами, йдеться про понад 51 млрд грн, "злитих в унітаз" за зброю, яку не поставили у визначені контрактами строки. Оборонне відомство гроші заплатило, терміни в контрактах збігли, а зброю військові так і не отримали.

Шабунін також наголосив, що йдеться виключно про контракти, оплачені Міноборони без Агенції оборонних закупівель (АОЗ) в 2022-2023 роках.

"51 млрд грн — прострочена дебіторська заборгованість по збройних контрактах Міноборони (на лютий 2025 р.) Таку суму Міноборони наперед заплатило по контрактах, зброю за якими так і не було поставлено", — йдеться у повідомленні.

Центр протидії корупції поцікавився: "позовів на яку суму подало МОУ проти недобросовісних постачальників?".

У відомстві ЦПК отримав відповідь: "запитувана інформація в Міноборони не створювалась".

"Я відмовляюся вірити, що Умєров не знає…Якщо і правда не знає, то це — кричуща некомпетентність (навіть як на Умєрова). Якщо знає, але "соромиться" відповісти, то, припускаю, що судиться Міноборони за значно меншу суму, ніж зброї не поставлено. Уявіть, ви міністр оборони воюючої країни. Вам критично бракує грошей, допомога від США — під питанням, а по контрактах вашого відомства прострочки на 51 млрд. Але ви, замість піти в суди і забрати ці мільярди (плюс пеню і штрафи), клеїте дурня: "запитувана інформація в Міноборони не створювалась". Або навпаки, ви свідомо НЕ подаєте в суд, щоб недобросовісні постачальники і гроші собі лишили, і зброю не привезли, і штрафи не сплатили. Безвідносно корупція це чи, пробачте, довбограйство — ЗСУ залишилося без зброї, а ми — без грошей", — підсумував Віталій Шабунін.

Нагадаємо, ще 26 листопада 2024 року у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Рустема Умєрова з посади міністра оборони України.

Як відомо, у листопаді минулого року Міністерство оборони відкликало вітчизняні снаряди для мінометів калібру 120 мм. До того військові скаржилися, що ці снаряди не вибухають і не долітають до цілі.

Наприкінці жовтня президент Володимир Зеленський сказав, що не має наміру звільняти міністра оборони Рустема Умєрова.