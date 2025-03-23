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23 березня 2025, 12:56

Зеленський розповів, скільки "шахедів " за тиждень Росія запустила по Україні

23 березня 2025, 12:56
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фото: ДСНС Київщини
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Росія цього тижня випустила по Україні понад 1580 керованих авіаційних бомб, майже 1100 ударних дронів та 15 різних ракет

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на главу держави.

За словами Зеленського, тільки протягом цієї ночі Росія атакувала Україну, використавши майже 150 ударних дронів.

Станом на зараз відомо про десятьох постраждалих, є дитина серед них.

"У Києві життя трьох людей забрала ця атака, серед них – батько і його п’ятирічна дочка. Вчора в Запоріжжі загинуло троє людей. Родина: тато, мама та 17-річна донька. Мої співчуття рідним і близьким загиблих", – сказав президент.

У всій цій зброї є щонайменше 102 тисячі іноземних компонентів. Тому санкції проти російських терористів повинні працювати ефективніше. Кожна схема, що дає їм змогу обходити санкційний режим, має бути ліквідована.

"Потрібні нові рішення, новий тиск на Москву, щоб такі удари й ця війна припинилися", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, в ніч на 23 березня ворог атакував Україну 147-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина, Одещина та Донеччина. У Києві загинули троє людей, серед них 5-річна дитина.

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