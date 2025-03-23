У Києві через ворожу атаку постраждав офіс OBOZ.UA
У результаті нічної атаки РФ на Київ постраждав офіс видання OBOZ.ua, розташований у Голосіївському районі столиці
Про це інформує RegioNews із посиланням на повідомлення видання.
Зазначається, що у будівлі редакції вибуховою хвилею повибивало вікна та двері.
Окрім того, серйозних пошкоджень зазнала студія.
Нагадаємо, в ніч на 23 березня ворог атакував Україну 147-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина, Одещина та Донеччина.
Цієї ночі росіяни також масовано атакували столицю. Внаслідок атаки ворожих безпілотників на Київ загинули троє людей, серед них 5-річна дитина.
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