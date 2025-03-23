Атака дронів на Запоріжжя: у лікарнях залишаються шестеро поранених

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У лікарнях досі перебувають шестеро осіб, які постраждали внаслідок нічної атаки на Запоріжжя, що сталася у ніч проти суботи

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, серед поранених — дев’ятимісячний хлопчик. Лікарі оцінюють стан постраждалих як середньої тяжкості.

Усім надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, 21 березня близько 21:00 окупанти атакували Запоріжжя 12 дронами типу Shahed.

На ранок 22 березня було відомо про 13 поранених людей (серед них немовля) та двох загиблих - 41-річного чоловіка та його 17-річну доньку.

Пізніше в лікарні померла 38-річна жінка - дружина 41-річного чоловіка. За її життя медики боролися 10 годин.

Загалом пошкоджено 24 багатоповерхівок, 20 приватних будинків, будівлю дитячого садка та заклад харчування.

