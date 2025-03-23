Армія РФ атакувала Дніпровський район Херсона: поранені жінка та чоловік

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Російська армія обстріляла Дніпровський район в Херсоні. Унаслідок цього постраждали 62-річна жінка та 66-річний чоловік, який перебуває у важкому стані в лікарні

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає RegioNews.

За його словами, близько 10.00 російські окупанти вдарили по Дніпровському району.

Внаслідок цього обстрілу мінно-вибухову травму та уламкові поранення отримала 62-річна жінка. Її госпіталізували. Медики оцінюють стан постраждалої як середньої тяжкості.

Окрім того, в тяжкому стані також ушпиталено 66-річного херсонця. У нього мінно-вибухова травма та уламкові поранення голови та грудної клітини.

Нагадаємо, в ніч на 23 березня ворог атакував Україну 147-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина, Одещина та Донеччина. У Києві загинули троє людей, серед них 5-річна дитина.