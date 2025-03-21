Президент Чехії прокоментував масштабні удари РФ після поїздки в Одесу

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Масштабні атаки РФ по Україні, зокрема удари по цивільних об’єктах саме в період початку переговорів щодо припинення вогню та потенційної мирної угоди, викликають сумніви щодо серйозності намірів російської сторони

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, передає RegioNews із посиланням на Radio Prague International.

Павел у четвер, 20 березня, відвідав Одесу, на яку ввечері Росія атакувала безпілотниками. Він зазначив, що отримав поки що лише попередні дані, згідно з якими це була найбільша атака на Одесу, і використовувалася "дещо інша тактика повітряного удару".

Президент Чехії зауважив, що, найімовірніше, необхідно посилити тиск на Росію, щоб змусити її переглянути свій підхід до мирних переговорів.

"Зважаючи на те, що ми можемо бачити і чути, поки не схоже, що російська сторона має намір укладати якесь перемир'я. Очевидно, потрібно буде застосувати той тиск, про який говорив американський президент (ред. Дональд Трамп), і який має бути досить відчутним для Росії, щоб вона відреагувала", - наголосив Павел.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський після чергової російської масованої атаки на українські міста закликав партнерів посилити тиск на Росію.

У ніч на 21 березня російська армія запустила по Україні 214 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотники-імітатори різних типів. Сили ППО збили 114 дронів, ще 81 — локаційно втрачені.

Від обстрілів постраждала Одещина, Запоріжжя, Сумщина, Київщина, Хмельниччина, Чернігівщина.

Через масовану атаку ударних БпЛА на Одещину пізно ввечері 20 березня постраждали троє 17-річних підлітків. Внаслідок пожеж і "прильотів" пошкоджена цивільна інфраструктура в Одесі та районі.