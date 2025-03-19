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19 березня 2025, 16:55

Україна повернула з російського полону майже дві сотні захисників

19 березня 2025, 16:55
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фото: t.me/V_Zelenskiy_official
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175 українських захисників звільнено з російського полону, а також ще 22 бійці повертаються додому завдяки заходам поза обмінами

Як передає RegioNews, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами українського президента, серед них важкопоранені та воїни, яких РФ переслідувала за вигадані злочини. Їм буде надана необхідна медична та психологічна допомога.

Зеленський наголосив, що це один із найбільших обмінів.

"Повертаються наші солдати, сержанти та офіцери. Воїни, які боролися за нашу свободу в лавах Збройних Сил, ВМС, Нацгвардії, Сил територіальної оборони та прикордонної служби. Захищали Україну на різних напрямках - у Маріуполі, на "Азовсталі", на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, а також Харківщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Сумщині та Курщині", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Харкові псевдо-волонтер видурював гроші в сімей українських полонених.

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