Трамп заявив, що дуже скоро в Україні буде повне припинення вогню
РФ та Україна почнуть обговорювати питання територій після того, як вийдуть на повне припинення вогню. Це буде дуже скоро
Про це американський президент заявив в ефірі Fox News, передає RegioNews.
За словами Трампа, "уже є контури мирної угоди після контактів з Путіним і Зеленським"
Зазначимо, на понеділок, 24 березня запланована зустріч команд України та США в Саудівській Аравії. Україна надасть список об’єктів для мораторію ударів.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
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