Стало известно, сколько людей вернула Украина из российского плена
С начала полномасштабной войны Украина вернула из российского плена 4306 своих граждан
Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время обращения к участникам конференции Координационного штаба по обращению с военнопленными, передает RegioNews.
"Уже более трех лет, почти все время этой войны, работает наш Координационный штаб - все службы, которые возвращают пленных. Уже более 4 тысяч человек вернули - 4306. И вернем всех", - сказал президент.
Зеленский отметил, что освобождение пленных - один из первых шагов завершения войны.
Напомним, на днях Украина вернула из российского плена почти две сотни защитников.
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