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На Житомирщині судили жінку, яка зберігала та продавала наркотики. При цьому сама вона провину не визнала

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

Бердичівський міськрайонний суд ухвалив обвинувальний вирок, яким визнав 46-річну містянку винною у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також повторному збуті наркотичних засобів. Жінку приговорили до 6 років позбавлення волі. Також ухвалили рішення конфіскувати її майно.

За даними слідства, жінка двічі продала знайомому таблетки метадону загальною масою майже 0,1 г. При цьому вона сама на судовому засіданні не визнала своєї вини. Проте слідство довело її винуватість.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині ліквідували наркобанду "Біле братство". Зловмисники займались продажем наркотиків із місячним обігом у 12 мільйонів гривень. Щомісяця зловмисники реалізовували близько 35 тисяч доз наркотиків.