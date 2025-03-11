На Прикарпатті судитимуть банду, яка виготовляла психотропи у пересувній нарколабораторії

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На Івано-Франківщині судитимуть учасників злочинної організації, які налагодили масштабне виробництво та збут амфетаміну на мільйони гривень

Про це повідомила пресслужба Національної поліції, передає RegioNews.

Навесні минулого року правоохоронці викрили масштабне нарковиробництво з щомісячними мільйонними оборудками. Під час обшуків у фігурантів вилучили понад 50 кілограмів амфетаміну на суму більше 25 мільйонів гривень.

Організатором цього наркобізнесу виявився 29-річний мешканець Калуського району, який раніше вже мав судимість за подібний злочин. Він особисто керував усіма етапами – від виробництва до транспортування та збуту наркотичних речовин. Його спільники виготовляли психотропи у мобільній нарколабораторії, яку розміщували в лісових масивах.

Щоб уникнути викриття, місця виробництва постійно змінювали.

Готову продукцію передавали поштою або через інших дилерів, використовуючи великих масштабів закладки. Їх розміщували у сільській місцевості, на полях чи в лісах, а координати передачі надсилались покупцям.

Прекурсори для виготовлення амфетаміну доставляли контрабандними шляхами.

На сьогодні матеріали справи та обвинувальний акт щодо діяльності членів наркоугруповання передані до суду.

Нагадаємо, в Дніпропетровській області правоохоронці виявили у двох братів канабісу майже на 300 000 гривень. Висушену та подрібнену наркотичну речовину чоловіки зберігали у будинку та господарському приміщенні.