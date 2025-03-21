На Дніпропетровщині організатора міжрегіонального наркоканалу засудили до 7 років ув’язнення

фото: ДБР

За матеріалами Державного бюро розслідувань Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області засудив організатора міжрегіонального каналу збуту наркотиків до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДБР.

Наприкінці березня 2024 року працівники Державного бюро розслідувань затримали двох учасників злочинної групи та їхню пособницю.

Очолював угруповання мешканець Дніпропетровської області, який залучив до незаконної діяльності свою знайому з Дніпропетровщини та мешканця Львівської області. Останній виявився військовослужбовцем, який самовільно залишив місце несення служби на Донеччині.

Зловмисники відправляли клієнтам поштові відправлення з метадоном, канабісом, PVP та метамфетаміном у різні регіони України.

Під час обшуків у них вилучили 88 пакетів із наркотичними засобами, готівку, банківські картки та боєприпаси.

Нагадаємо, в Дніпрі через атаку російських безпілотників було пошкоджено близько десяти приватних будинків.