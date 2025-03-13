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Правоохоронці викрили організаторів нарколабораторії в Закарпатській області. У зловмисників вилучили наркотики, а також зброю та автівки

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

На Закарпатті викрили злочинну організацію, яка виготовляла наркотики на 15 мільйонів гривень щомісяця. За даними слідства, зловмисники налагодили роботу лабораторії. "Готову продукцію" вони продавали. Розраховувались клієнти і переказами на банківські картки, і готівкою.

Підозрювані виготовляли 50 кг психотропів щомісячно. Це приносило їм щонайменше 15 млн грн прибутку, повідомили правоохоронці. Зокрема, під час обшуків знайшли аркотики, психотропи та прекурсори на 1,5 млн грн за цінами "чорного ринку", вибухівку, зброю, автівки.

"Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, що раніше в Дніпропетровській області ліквідували наркобанду "Біле братство". Зловмисники займались продажем наркотиків із місячним обігом у 12 мільйонів гривень. Щомісяця вони продавали близько 35 "доз".