У Тернополі затримали наркоторговців, які заробляли близько 500 тисяч гривень

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Наркотичні засоби та психотропні речовини зловмисники збували через інтернет-магазини методом закладок

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Незаконний бізнес налагодили двоє жителів обласного центру - дівчина та хлопець. Вони винайняли квартиру і саме там готували товар до реалізації.

"Фасували наркотики дома в поліетиленові пакети, а далі обробляли їх глиною, покривали зверху грунтом та травою, маскуючи під камінці. Товар закладали по всьому Тернополю", - йдеться у повідомленні.

У місяць зловмисники заробляли близько півмільйона гривень.

Затримали наркоторговців під час розміщення чергової партії "закладок".

Під час обшуку правоохоронці вилучили 2 кг психотропної речовини "PVP", 100 г канабісу, а також мобільні телефони, сім-карти, зіп-пакети, ваги.

Орієнтовна вартість вилучених заборонених речовин за цінами "чорного" ринку становить близько одного мільйона гривень.

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Тернопільщині в полі знайшли тіло зниклого 17-річного хлопця.