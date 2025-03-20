Технічні роботи в реєстрі "Оберіг": під час перевірок можливі "неприємні ситуації"
У четвер, 20 березня, з 22:00 до 23:30 плануються технічні роботи в реєстрі "Оберіг". Сервіс може бути недоступним у вказаний час
Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає RegioNews.
Через технічні роботи електронний військовий документ та послуги, пов'язані з реєстром, можуть бути недоступні.
"Радимо заздалегідь завантажити PDF-файл документа для уникнення неприємних ситуацій під час можливих перевірок", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що після технічних робіт сервіс працюватиме в штатному режимі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до центрів рекрутингу ЗСУ звернулися вже понад 45 тисяч людей.
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