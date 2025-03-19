Київстар купив один із найбільших в Україні сервісів таксі

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Мобільний оператор «Київстар» купує 97% корпоративних прав групи Uklon, яка надає послуги онлайн-замовлення таксі та доставки. Вартість угоди склала понад 155 мільйонів доларів США

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Главком".

Відомо, що після підписання угоди Київстар та Uklon залишаються окремими бізнесами, а команда компанії під керівництвом СЕО Uklon Сергія Гришкова у повному складі продовжить працювати над розвитком продуктів і сервісів компанії в Україні та на інших ринках.

За словами експертів, ця угода є важливим сигналом для українських та міжнародних інвесторів, які готові долучитися до відбудови України навіть попри війну, що триває.

Раніше стало відомо, на що українці витратили "єПідтримку".