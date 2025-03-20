Технические работы в реестре "Оберег": во время проверок возможны "неприятные ситуации"
В четверг, 20 марта, с 22:00 до 23:30 планируются технические работы в реестре "Оберег". Сервис может быть недоступен в указанное время
Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает RegioNews.
Из-за технических работ электронный военный документ и услуги, связанные с реестром, могут быть недоступны.
"Советуем заранее загрузить PDF-файл документа во избежание неприятных ситуаций во время возможных проверок", - говорится в сообщении.
После технических работ сервис будет работать в штатном режиме.
Напомним, ранее сообщалось, что в центры рекрутинга ВСУ обратились уже более 45 тысяч человек.
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