До центрів рекрутингу ЗСУ звернулися вже понад 45 тис. людей

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Загальна кількість звернень до центрів рекрутингу української армії досягла 45 657. Зокрема, за попередній тиждень звернулося 1 086 осіб

Про це повідомили в пресслужбі Міноборони, передає RegioNews.

Зазначається, що на сьогодні 9 379 кандидати розпочали процес оформлення на військову службу. Зокрема, за минулий тиждень – це 216 осіб.

Частка жінок, які звертаються до центрів рекрутингу зберігається на рівні 21%. Найбільша частка кандидаток – у Чернівецькій, Хмельницькій та Вінницькій областях. Це 44%, 39% та 38% відповідно.

Як відомо, в Україні працює 49 рекрутингових центрів української армії, зокрема один онлайн-центр. Найбільш активні мешканці Києва та Дніпропетровської, Харківської, Львівської та Запорізької областей.

Центри переважно розташовані у приміщеннях ЦНАПів. Їхні фахівці надають конфіденційні консультації, а на їх території заборонено проведення мобілізаційних заходів та вручення повісток групами оповіщення.

Нагадаємо, українська молодь вже почала подавати заявки на контрактну військову службу. Роблять це через програму Резерв+.

Станом на лютий в застосунку було понад 10 тисяч звернень від чоловіків віком 18-24 роки, які хочуть долучитися до війська за програмою "Контракт 18-24".

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