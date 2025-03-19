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19 березня 2025, 09:50

В Україні з'явилася нова спеціальність для операторів БПЛА: деталі від Міноборони

19 березня 2025, 09:50
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фото: Міноборони
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В Україні офіційно запроваджується нова категорія операторів – зовнішніх пілотів безпілотних літальних апаратів. Вони виконуватимуть завдання з аеророзвідки та виявлення вибухонебезпечних предметів

Про це повідомили в пресслужбі Міноборони, передає RegioNews.

Відповідний стандарт ДСТУ 8820-4:2025 "Протимінна діяльність. Процеси управління. Частина 4. Процеси механізованого розмінування" затвердив Національний орган стандартизації України.

Документ визначає головні принципи та ключові вимоги до застосування механізованих засобів розмінування (МЗР) під час очищення територій від вибухонебезпечних предметів. Його введення в дію заплановане на 1 травня 2025 року.

Завдяки впровадженню цього стандарту передбачено:

  • регламентацію використання різних типів МЗР: від техніки для обробки ґрунту до обладнання для виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів;
  • встановлення вимог до кваліфікації операторів МЗР, їхнього навчання та сертифікації;
  • унормування заходів безпеки під час експлуатації техніки, зокрема із використанням технологій дистанційного та автономного керування;
  • гармонізацію національної нормативної бази із міжнародними стандартами IMAS (International Mine Action Standards).

У Міноборони додали, що для тестування механізованих засобів розмінування планується створення спеціального полігону. Це дозволить забезпечити перевірку техніки в реальних умовах, підвищуючи ефективність її використання.

Нагадаємо, в Збаражі на Тернопільщині відкрили сучасний освітній центр для підготовки операторів дронів. Діє він на базі Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою.

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