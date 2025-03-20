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20 березня 2025, 15:10

Чатбот "єВорог": українці вже надіслали понад 600 тисяч повідомлень

20 березня 2025, 15:10
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фото: Інститут масової інформації
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За три роки функціонування чатбота "єВорог" українці передали через нього 663 тисячі повідомлень про рух російської техніки та військових

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає RegioNews.

За його словами, "єВорог" був створений на самому початку російського вторгнення у 2024 році.

"Коли перші ворожі танки перетнули український кордон, наші люди одразу долучилися та, ризикуючи власним життям, повідомляли військовим про пересування російської техніки і солдатів. Наша команда хотіла, щоб робота народної розвідки була максимально безпечною та ефективною. Так з'явилась ідея чатбота єВорог", - розповів міністр.

Загалом сервісом скористалися 663 тисячі разів.

Найбільше заяв українці відправляли з Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей та Криму.

Найчастіше надходять заяви про особовий склад ворога, опорні пункти, танки, дрони, БТР.

Нагадаємо, в грудні минулого року Служба безпеки запустила спеціальний чатбот "Спали" ФСБешника" для оперативного збору інформації про спроби вербування українців спецслужбами РФ.

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єВорог Федоров Михайло українці російська армія техніка пересування чат-бот
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