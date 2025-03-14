У КМІС розповіли, чи готові українців поступитися деякими територіями
Половина українців вважають, що за жодних обставин Україна не повинна відмовлятися від територій
Про це свідчать дані проведеного Київським міжнародним інститутом соціології опитування, передає RegioNews.
З травня 2022 року КМІС у своїх опитуваннях систематично запитує громадян про їхню готовність йти на територіальні поступки задля якнайшвидшого встановлення миру та збереження незалежності країни.
Порівняно з груднем 2024 року, ставлення українців щодо відмови від територій у війні проти Росії майже не змінилося.
Зокрема, 50% опитаних вважають, що Україна не повинна поступатися територіями за жодних обставин, навіть якщо це призведе до затягування війни (у грудні 2024 року такої думки дотримувалися 51%).
Тільки 39% опитаних вважають, що Україна може поступитися частиною своїх територій для досягнення якнайшвидшого миру (у грудні 2024 року цей показник становив 38%). Ще 11% респондентів не змогли визначитися зі своєю позицією.
Ситуація загалом залишається стабільною у всіх регіонах порівняно з даними за грудень 2024 року.
Єдиним регіоном, що трохи відрізняється від інших, є схід України, де лише 42% респондентів категорично виступають проти територіальних поступок.
Довідка: Всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус" проводилось 14 лютого - 4 березня 2025 року методом телефонних інтерв'ю.
В опитуванні взяли участь 2029 респондентів у віці 18 років і старше.
Нагадаємо, раніше в Офісі Президента повідомили про результати зустрічі української та американської делегацій у Джидді. Україна погодилась запровадити 30-денний режим припинення вогню за умови, якщо його прийме також російська сторона.
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