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У КМІС розповіли, чи готові українців поступитися деякими територіями
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14 березня 2025, 13:42

У КМІС розповіли, чи готові українців поступитися деякими територіями

14 березня 2025, 13:42
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фото: Metin Aktas/AA/picture alliance
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Половина українців вважають, що за жодних обставин Україна не повинна відмовлятися від територій

Про це свідчать дані проведеного Київським міжнародним інститутом соціології опитування, передає RegioNews.

З травня 2022 року КМІС у своїх опитуваннях систематично запитує громадян про їхню готовність йти на територіальні поступки задля якнайшвидшого встановлення миру та збереження незалежності країни.

Порівняно з груднем 2024 року, ставлення українців щодо відмови від територій у війні проти Росії майже не змінилося.

Зокрема, 50% опитаних вважають, що Україна не повинна поступатися територіями за жодних обставин, навіть якщо це призведе до затягування війни (у грудні 2024 року такої думки дотримувалися 51%).

Тільки 39% опитаних вважають, що Україна може поступитися частиною своїх територій для досягнення якнайшвидшого миру (у грудні 2024 року цей показник становив 38%). Ще 11% респондентів не змогли визначитися зі своєю позицією.

Ситуація загалом залишається стабільною у всіх регіонах порівняно з даними за грудень 2024 року.

Єдиним регіоном, що трохи відрізняється від інших, є схід України, де лише 42% респондентів категорично виступають проти територіальних поступок.

Довідка: Всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус" проводилось 14 лютого - 4 березня 2025 року методом телефонних інтерв'ю.
В опитуванні взяли участь 2029 респондентів у віці 18 років і старше.

Нагадаємо, раніше в Офісі Президента повідомили про результати зустрічі української та американської делегацій у Джидді. Україна погодилась запровадити 30-денний режим припинення вогню за умови, якщо його прийме також російська сторона.

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