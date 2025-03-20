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За три года функционирования чатбота "еВорог" украинцы передали через него 663 тысячи сообщений о движении российской техники и военных

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров, передает RegioNews.

По его словам, "еВорог" был создан в самом начале российского вторжения в 2024 году.

"Когда первые вражеские танки пересекли украинскую границу, наши люди сразу присоединились и, рискуя собственной жизнью, сообщали военным о передвижении российской техники и солдат. Наша команда хотела, чтобы работа народной разведки была максимально безопасной и эффективной. Так появилась идея чатбота еВорог", - рассказал министр.

В общей сложности сервисом воспользовались 663 тысячи раз.

Больше всего заявлений украинцы отправляли из Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и Крыма.

Чаще всего поступают заявления о личном составе врага, опорных пунктах, танках, дронах, БТР.

Напомним, в декабре прошлого года Служба безопасности запустила специальный чатбот "Спали" ФСБешника" для оперативного сбора информации о попытках вербовки украинцев спецслужбами РФ.