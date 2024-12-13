СБУ закликає молодь "спалити" ФСБшників, які вербують українців
Служба безпеки запустила спеціальний чатбот "Спали" ФСБешника" для оперативного збору інформації про спроби вербування українців спецслужбами РФ
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр СБУ.
Чатбот створили в Telegram, оскільки цю мережу Росія найчастіше використовує для того, щоб залучити українців, а особливо молодь і неповнолітніх, до підпалів автомобілів ЗСУ, приміщень ТЦК, мінувань, а також різного роду диверсій та терактів.
Через чатбот "Спали" ФСБешника" можна за кілька кліків надати СБУ детальну інформацію про спробу вербування: вказати соцмережу чи месенджер, через який працювали російські спецслужби, зазначити на яких об’єктах пропонували вчинити диверсію, а також передати номер телефону чи нікнейм особи, яка схиляла до злочину. Всі ці деталі допоможуть ефективніше протидіяти спробам дестабілізувати ситуацію в Україні.
"Ми гарантуємо конфіденційність надання інформації. Кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване нашими співробітниками", — запевнили у відомстві.
У СБУ нагадали, що підпали авто ЗСУ, приміщень ТЦК та інших будівель, закладення вибухівки – це кримінальні злочини, які передбачають суворе покарання навіть для неповнолітніх.
Вчинення диверсії (ст. 113 Кримінального кодексу України) і теракту (ст. 258 ККУ) тягнуть за собою кримінальну відповідальність і увʼязнення до 10 років. Ця норма поширюється на громадян віком від 14 років.
"СБУ закликає: не пали своїх — "спали" ворога! Переходь у чатбот і повідомляй про спроби вербування!", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Чернігові затримали 16-річну агентку російської воєнної розвідки. Дівчина допомагала окупантам готувати новий повітряний удар по Чернігівщині. Їй загрожує довічне ув'язнення.