СБУ закликає молодь "спалити" ФСБшників, які вербують українців

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр СБУ.

Чатбот створили в Telegram, оскільки цю мережу Росія найчастіше використовує для того, щоб залучити українців, а особливо молодь і неповнолітніх, до підпалів автомобілів ЗСУ, приміщень ТЦК, мінувань, а також різного роду диверсій та терактів.

Через чатбот "Спали" ФСБешника" можна за кілька кліків надати СБУ детальну інформацію про спробу вербування: вказати соцмережу чи месенджер, через який працювали російські спецслужби, зазначити на яких об’єктах пропонували вчинити диверсію, а також передати номер телефону чи нікнейм особи, яка схиляла до злочину. Всі ці деталі допоможуть ефективніше протидіяти спробам дестабілізувати ситуацію в Україні.

"Ми гарантуємо конфіденційність надання інформації. Кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване нашими співробітниками", — запевнили у відомстві.

У СБУ нагадали, що підпали авто ЗСУ, приміщень ТЦК та інших будівель, закладення вибухівки – це кримінальні злочини, які передбачають суворе покарання навіть для неповнолітніх.

Вчинення диверсії (ст. 113 Кримінального кодексу України) і теракту (ст. 258 ККУ) тягнуть за собою кримінальну відповідальність і увʼязнення до 10 років. Ця норма поширюється на громадян віком від 14 років.

"СБУ закликає: не пали своїх — "спали" ворога! Переходь у чатбот і повідомляй про спроби вербування!", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Чернігові затримали 16-річну агентку російської воєнної розвідки. Дівчина допомагала окупантам готувати новий повітряний удар по Чернігівщині. Їй загрожує довічне ув'язнення.